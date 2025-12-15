Chincha: continúa polémica por retiro de estatua de Hugo Chávez

Una reciente decisión ha dividido a la comunidad del centro poblado de Chincha luego del retiro de la estatua del expresidente venezolano Hugo Chávez y su reemplazo por un busto de Simón Bolívar. La medida generó manifestaciones de vecinos que se mostraron en desacuerdo, recordando el apoyo brindado por Chávez tras el terremoto que devastó la zona y dejó a numerosas familias damnificadas.

Los moradores señalaron que la estatua representaba un gesto de agradecimiento por la ayuda humanitaria recibida en uno de los momentos más críticos para Chincha. “Fue un tiempo de crisis donde muchas familias nos quedamos en la nada y hasta hoy seguimos agradecidos”, manifestaron algunos vecinos, quienes recordaron la donación de viviendas para personas de bajos recursos como parte del apoyo internacional.

Desde otro sector, ciudadanos venezolanos impulsaron el retiro del monumento, argumentando que el chavismo simboliza graves daños a su país. Según comunicaron, se realizó todos los trámites administrativos ante la municipalidad de Chincha, logrando un acuerdo para sustituir la estatua por el busto del libertador Simón Bolívar, en una jornada cívica que se desarrolló de manera ordenada y con respaldo institucional.

PROCEDIMIENTO LEGAL

La municipalidad autorizó el cambio tras cumplir el procedimiento legal; sin embargo, la polémica persiste entre quienes consideran que se borra un símbolo de solidaridad histórica y quienes defienden la nueva figura como un referente latinoamericano distinto al legado de Chávez. El espacio público ahora honra a Simón Bolívar, pero continúa siendo escenario de debate y división entre vecinos y residentes extranjeros.