Tacna: así luce la frontera con Chile tras la victoria de José Antonio Kast

El ultraderechista José Antonio Kast fue elegido este domingo como nuevo presidente de Chile, tras imponerse en las urnas a la candidata de izquierda Jeannette Jara, de acuerdo con los resultados oficiales preliminares. Su victoria marca un giro político en el país vecino, especialmente en materia de seguridad y control migratorio, uno de los ejes centrales de su campaña.

Entre las principales propuestas de Kast figura la reducción de la inmigración en situación irregular, una medida que en semanas anteriores generó una crisis humanitaria en la frontera sur del Perú. En Tacna, específicamente en la zona limítrofe con Chile, cientos de migrantes intentaron ingresar a territorio peruano ante el endurecimiento de las políticas migratorias chilenas.

SITUACIÓN EN LA FRONTERA

Tras el triunfo electoral, un equipo de Panamericana Televisión se trasladó hasta la frontera con Chile y constató la ausencia de migrantes en la zona. Sin embargo, se evidenció un fuerte despliegue de seguridad en la Línea de la Concordia, donde más de 400 efectivos policiales resguardan la frontera de manera permanente durante las 24 horas del día.

En tanto, vecinos de la zona fronteriza hicieron un llamado al presidente electo de Chile para que adopte medidas prudentes y coordinadas frente a la problemática migratoria.