Tumbes: cerca de 100 extranjeros quedaron varados en frontera tras ser expulsados de Perú

Por más de seis horas, cerca de 100 extranjeros, en su mayoría ciudadanos venezolanos, permanecieron varados en la frontera entre Perú y Ecuador tras ser expulsados del territorio peruano. La situación se registró en el distrito de Aguas Verdes, en la región Tumbes, donde el grupo aguardó en el Puente Internacional sin poder continuar su tránsito.

De acuerdo con el testimonio de los extranjeros, fueron intervenidos hace cinco días en Lima por no contar con documentación en regla. Tras permanecer detenidos, este lunes fueron trasladados hasta la frontera norte, donde aseguran haber sido abandonados sin mayor orientación. “Nos dejaron aquí tirados y se fueron”, relató uno de los afectados.

El ingreso a Ecuador fue impedido luego de que la Policía de ese país detectara el paso masivo de extranjeros indocumentados y colocara barreras para evitar su avance. Al no contar con documentos que acrediten su ingreso legal, se les negó inicialmente el acceso. Algunos señalaron que se les había indicado que serían llevados hacia Migraciones.

INGRESARON A ECUADOR

Finalmente, pese a la presencia de personal de Migraciones en el Puente Internacional, la situación se destrabó recién después de seis horas, permitiendo que los extranjeros ingresaran a territorio ecuatoriano. No obstante, pobladores de la zona expresaron su preocupación ante la posibilidad de que algunos intenten reingresar al Perú por pasos clandestinos.