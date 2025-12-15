Chiclayo: instalan nuevo árbol navideño tras polémica por estructura sin adornos

Luego de la polémica por la instalación de un árbol sin adornos y únicamente con su estructura en el parque central de Chiclayo, el municipio decidió instalar un nuevo árbol navideño, esta vez decorado con adornos y más presentable para la vista de los chiclayanos.

Como se recuerda, el árbol presentado la semana pasada mostraba únicamente una estructura de metal, además de una tela envuelta con luces, lo que generó gran indignación, especialmente al conocerse que su instalación habría costado 20 mil soles.

Con este nuevo árbol de Navidad, la alcaldesa de Chiclayo busca calmar la controversia tras las críticas públicas por el mal estado del árbol anterior. Se conoció que el encendido del nuevo árbol navideño se realizará esta noche, acompañado de una orquesta.

A esta nueva decoración se han agregado más adornos en los árboles que rodean la plaza. La pregunta que muchos chiclayanos se hacen es si este árbol implicó un nuevo presupuesto o si está incluido dentro del costo previamente estimado del árbol anterior, situación que la alcaldesa Janet Cubas aclaró señalando que el árbol navideño cuestionado días atrás aún faltaba ser completado.

VECINOS CUESTIONAN GESTIÓN DE ALCALDESA

En consulta con los vecinos sobre el nuevo árbol instalado en la plaza central, indicaron que se trata de un árbol que años anteriores también se había colocado en el mismo lugar, por lo que destacaron que no es algo novedoso. Además, cuestionaron la gestión de Janet Cubas asegurando que Chiclayo está abandonado.