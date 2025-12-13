Chota: Pedro Castillo denuncia asalto en vivienda de su hermano

A través de sus redes sociales, el expresidente Pedro Castillo, recluido en el Penal de Barbadillo, denunció que tres sujetos armados y encapuchados ingresaron la noche del jueves al domicilio de su hermano, Mercedes Castillo Terrones, ubicado en la provincia de Chota, en la región Cajamarca.

Según el testimonio difundido por Castillo desde prisión, los agresores redujeron a su hermano y a su esposa, a quienes ataron de pies y manos y golpearon violentamente. Durante el ataque, los delincuentes se apoderaron de un teléfono celular y otros objetos personales antes de darse a la fuga.

El exmandatario atribuyó este hecho a un presunto acto de amedrentamiento político, señalando que el ataque estaría directamente relacionado con la coyuntura política que atraviesa el país. En su pronunciamiento, expresó su preocupación por la seguridad de su familia y exigió una pronta investigación.

LOGRARON PEDIR AUXILIO

Pese a que las víctimas lograron pedir auxilio tras el asalto, los responsables no han sido identificados hasta el momento. Las autoridades vienen realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los autores del ataque.