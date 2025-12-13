Iquitos: acusan a madre de estafar con S/ 6 mil a promoción escolar

La promoción “Lazos de Amor” del salón naranja de la institución educativa inicial Cuna Jardín Victoria Barcia Boniffatti podría quedar frustrada debido a una presunta estafa denunciada por los padres de familia, quienes responsabilizan a la presidenta del comité, identificada como Marcia Sánchez.

De acuerdo con los denunciantes, desde el mes de junio se recaudó dinero para la compra de polos, cuadros recordatorios y la organización de la fiesta de promoción, prevista para el 27 de diciembre. Sin embargo, al aproximarse la fecha, la responsable del comité no cumplió con entregar los productos ni con realizar la celebración.

Ante esta situación, los padres realizaron una protesta en el frontis del plantel educativo, exigiendo la devolución del dinero que ascendería a aproximadamente 6 mil soles. Asimismo, indicaron que ya interpusieron una denuncia formal, aunque las notificaciones no han podido ser entregadas debido a que, según afirman, la denunciada cambia constantemente de domicilio para evitar ser ubicada.

INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES

Los padres también señalaron que Marcia Sánchez se había comprometido a devolver el dinero el pasado 1 de diciembre, compromiso que no se ha cumplido hasta la fecha. Por ello, solicitaron la intervención de las autoridades para recuperar los fondos y hacer posible la anhelada fiesta de promoción para los niños.