La Libertad: revelan imágenes del asesinato de periodista Fernando Núñez

A una semana del crimen, salieron a la luz las cámaras de seguridad que registraron el asesinato del periodista Fernando Núñez, ocurrido cuando se desplazaba en una motocicleta junto a su hermano por la carretera Panamericana Norte, en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad.

Las imágenes muestran al director del medio local Kamila Noticias conduciendo su vehículo por la localidad de La Barranca, con dirección a Guadalupe, luego de culminar una cobertura informativa. En ese trayecto, otra motocicleta los alcanza y se coloca a su lado de manera sospechosa.

En el registro audiovisual se observa cómo uno de los dos sujetos que iban en el segundo vehículo saca un arma de fuego y dispara directamente contra Núñez, provocando que ambos caigan violentamente a un costado de la vía. En un primer momento, ningún conductor se detuvo a auxiliarlos.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Segundos después, algunos transeúntes acudieron en su ayuda, pero ya era demasiado tarde: Fernando Núñez falleció en el acto, mientras que su hermano fue trasladado de emergencia a un centro de salud, donde permanece bajo atención médica. La Policía Nacional ya analiza las cámaras de seguridad y continúa con la identificación y búsqueda de los sicarios que perpetraron el crimen.