Minsa activa vigilancia epidemiológica ante posible llegada de la Gripe H3N2 al Perú

Ante la proliferación de la variante “K” del virus H3N2 de la influenza en Europa, crece la preocupación por su eventual llegada al Perú, especialmente durante las fiestas de fin de año, cuando se incrementa el flujo de viajeros internacionales. Frente a este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado anunciando la activación de protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados y garantizar una respuesta oportuna en los servicios de salud.

El ministro de Salud aseguró este viernes que el abastecimiento de vacunas contra la influenza es inminente; sin embargo, un recorrido por distintos centros de salud evidenció lo contrario. Postas médicas de distritos como Jesús María y La Victoria no contaban con la vacuna contra la influenza versión 2025, según confirmaron trabajadores de estos establecimientos, quienes señalaron que el lote llegaría recién en las próximas horas.

Ante la falta de vacunas en los centros del Minsa, algunos ciudadanos han optado por acudir a clínicas privadas, donde el costo de la inmunización oscila entre 50 y 80 soles. Esta situación genera preocupación, ya que la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre la alta contagiosidad y los síntomas severos asociados a esta nueva variante, que ya ha provocado el cierre de escuelas en países como el Reino Unido.

SÍNTOMAS

El médico infectólogo Leslie Soto explicó que la variante K provoca fiebre elevada de hasta 39 grados, abundante secreción nasal, dolor corporal intenso, malestar general y dolor articular. A ello se suma que México ya confirmó su primer caso documentado, lo que anticipa su posible llegada a Sudamérica. Si bien la vacuna específica contra esta variante llegará recién el próximo año, los especialistas recalcan que la vacuna actual reduce hasta en un 80% el riesgo de cuadros graves, por lo que instan al Minsa a garantizar su abastecimiento inmediato en todas las postas del país.