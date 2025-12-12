Elecciones 2026: aprende cómo elegir tu local de votación desde casa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó a la ciudadanía que se encuentran en la recta final los días para elegir el local de votación de cara a las Elecciones Generales 2026, a través de la plataforma digital eligetulocal.onpe.gob.pe. Esta herramienta permitirá a los electores votar más cerca de sus domicilios el próximo 12 de abril, evitando traslados largos y posibles inconvenientes el día del sufragio.

Según informó Rafael Arias, vocero de la ONPE, más de dos millones y medio de peruanos ya han hecho uso de esta opción; sin embargo, advirtió que 73 locales de votación ya se encuentran llenos, por lo que instó a los ciudadanos a no esperar hasta el último momento. La fecha límite para realizar este trámite es este domingo 14 de diciembre.

Desde la ONPE se precisó que elegir el local de votación no es obligatorio, pero quienes no lo hagan serán asignados automáticamente a un centro de votación dentro del distrito que figura en su DNI, el cual podría quedar lejos de su vivienda. Esta situación podría generar demoras, dificultades de traslado e incluso retrasos al momento de emitir el voto.

LÍNEA TELEFÓNICA

Ciudadanos que ya utilizaron la plataforma destacaron que la herramienta permite elegir un local cercano al hogar, aunque algunos señalaron que el proceso resulta más sencillo desde una computadora que desde un teléfono móvil. Finalmente, la ONPE recordó que también ha habilitado la línea telefónica 417 06 30 para atender consultas y brindar orientación sobre el proceso de elección del local de votación.