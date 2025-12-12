Tragedia en Pucallpa: joven muere apuñalado tras defender a su amiga en un bar

Una noche de diversión terminó en tragedia en la ciudad de Atalaya, región Ucayali. Un joven de 28 años perdió la vida tras recibir una puñalada en el pecho mientras defendía a su amiga de la agresión de un sujeto dentro de un bar local. Las cámaras de seguridad registraron el violento ataque que ha conmocionado a los vecinos y familiares de la víctima.

INTENTÓ DEFENDER A MUJER Y FUE ACUCHILLADO

Eran cerca de las 11:30 p. m. cuando las cámaras de videovigilancia captaron a Esteban Bohorquez Campos compartiendo con un grupo de amigos. Minutos después, un hombre identificado como Jefrin Eduardo Pezo Pinho se acercó al grupo y comenzó a increpar a una joven, quien trató de ignorarlo.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando el sujeto golpeó a la mujer en el rostro. Fue entonces que Bohorquez intervino para defenderla, recibiendo una puñalada directa en el pecho. Aunque en un primer momento no se percató de la gravedad de la herida, segundos después cayó al suelo mientras sus amigos intentaban auxiliarlo.

DETIENEN A PRESUNTO HOMICIDA

El joven fue trasladado de emergencia al hospital de Atalaya, pero no logró sobrevivir debido a la profundidad de la herida. Agentes del Serenazgo y la Policía Nacional desplegaron un operativo que culminó con la detención del agresor, quien fue llevado a la comisaría local para las investigaciones correspondientes. Familiares y vecinos de la víctima exigieron justicia y una sanción ejemplar contra el responsable.