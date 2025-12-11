Trujillo: Cuatro menores roban celular a trabajadora de hostal

En la ciudad de Trujillo, la trabajadora de un hostal se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad ciudadana, luego que cuatro menores de edad le robaran su teléfono celular mientras estaba en su horario laboral.

Las cámaras de seguridad registraron el hecho. Las 4 adolescentes, todas mujeres, ingresaron al hospedaje y una de ellas se dirigió hacia el puesto de la recepcionista, a quien le exigió que le de todas las ganancias del día.

Ante la negativa de la trabajadora y tras percatarse de que no había efectivo en la caja registradora, las jóvenes ladronas decidieron retirarse, no sin antes llevarse el celular de la mujer que estaba de turno y amenazarla: "Ella es mi hermana, si tú la tocas yo te saco la re***", se oye decir a una de las menores.

ROBOS ANTERIORES

En declaraciones para la prensa, otra de las trabajadoras del hostal señaló que las 4 menores serían conocidas por haber robado en otros negocios de la zona. Las imágenes de las cámaras ya fueron entregadas a la Policía, que se encuentra en la búsqueda de identificar a las menores.