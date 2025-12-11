Alcalde de una ciudad de Huánuco agrede a periodista que consultó por puente defectuoso

Un reciente video que circula en redes sociales ha generado preocupación entre la ciudadanía de Puerto Inca. En las imágenes se aprecia al alcalde provincial, Carlos Antonio Cruzado Navarro, reaccionando de manera violenta contra el periodista Alejandro Alminco Ayala, quien intentaba obtener declaraciones sobre las fallas detectadas en un puente recién inaugurado en el caserío 3 de Octubre.

Obra de más de S/ 874 mil presenta daños severos

Según explicó Alminco, la agresión ocurrió en el mercado municipal de Puerto Zúñaro mientras ejercía su labor informativa. El comunicador afirmó que solo buscaba respuestas sobre la evidente deterioración de la estructura, una obra valorizada en S/ 874 114 que, pese a haber sido entregada hace poco tiempo, ya muestra fracturas que dificultan el tránsito de vehículos y peatones.

El medio digital dirigido por el periodista había reportado previamente que la construcción no solo presenta rajaduras significativas, sino que además fue instalada en un lugar distinto al señalado en la documentación original. Aunque el contrato menciona el caserío 28 de Julio, el puente fue ejecutado en el caserío 3 de Octubre, situación que ha despertado dudas sobre el proceso de adjudicación y supervisión.

Los pobladores de la zona han manifestado su malestar, pues el puente constituye un punto de conexión clave entre la provincia de Puerto Inca y la región Ucayali. Las fallas estructurales no solo complican la movilidad diaria, sino que también ponen en riesgo la seguridad de quienes dependen de esta vía para desplazarse.