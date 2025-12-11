Trujillo: joven detenida por extorsión llora y asegura estar arrepentida de su delito

El miedo se apoderó de una comerciante trujillana tras recibir constantes amenazas por parte de una joven que exigía el pago de 10 mil soles para no hacerle daño a ella ni a sus familiares. La acusada, identificada como Diana Mabel, conocida bajo el alias de “Muñeca Mabel”, fue finalmente detenida por agentes de la Policía Nacional del Perú en un operativo realizado en la ciudad de Trujillo.

CONFESÓ SU PARTICIPACIÓN

Según el reporte policial, la mujer reconoció haber enviado mensajes de texto y llamadas telefónicas a la víctima con el fin de infundir miedo y presionarla para realizar el pago. Durante su intervención, rompió en llanto y manifestó arrepentimiento por sus actos. “Me arrepentí de hacer esto”, dijo la detenida, quien intentó justificar su comportamiento asegurando que pretendía pedir disculpas a la afectada.

Pese a sus declaraciones, los agentes confirmaron que la joven admitió haber participado activamente en el delito de extorsión, por lo que fue trasladada junto con cinco teléfonos celulares incautados en su poder a la Depincri Este de Trujillo, donde continúa la investigación.

POLICÍA CONTINÚA INVESTIGACIÓN

Las autoridades no descartan que Diana Mabel forme parte de una red de extorsionadores que opera en el norte del país, dedicada a amedrentar a comerciantes locales mediante llamadas y mensajes amenazantes. Los investigadores buscan determinar si existen más víctimas o cómplices vinculados a la organización.

El caso ha generado preocupación entre los emprendedores trujillanos, quienes piden mayor seguridad ante el incremento de delitos de extorsión en la región La Libertad.