Chiclayo: regidora acusa a alcaldesa de difundir información falsa sobre árbol navideño

La instalación del árbol de Navidad en el parque principal de Chiclayo ha generado controversia debido al gasto de 20 mil soles que habría destinado el municipio en su armado e iluminación.

La disputa surgió tras las declaraciones de la alcaldesa Janet Cubas, quien aseguró que los trabajos aún no estaban concluidos. Sin embargo, una regidora del municipio rechazó estas afirmaciones, señalando que el 5 de diciembre recibieron un oficio con la invitación formal para el encendido del árbol.

INFORMACIÓN FALSA

La regidora acusó a la alcaldesa de emitir información falsa que afecta la imagen de la institución y advirtió que estas acciones podrían constituir una falta grave, la cual deberá ser sancionada según la normativa vigente.

Finalmente, la funcionaria indicó que el costo real sería 21 mil soles: incluye tanto el armado del árbol como la iluminación del parque, lo que ha motivado críticas entre los ciudadanos.