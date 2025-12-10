Iquitos: mototaxista se queda dormido y sufre violento robo

Un mototaxista que se encontraba recostado dentro de su vehículo fue víctima de un violento robo en la ciudad de Iquitos. Según las imágenes de seguridad, tres sujetos que circulaban en otra unidad motorizada lo rodearon en una calle del distrito de San Juan, aprovechando que el trabajador se encontraba dormido y, presuntamente, bajo los efectos del alcohol. Uno de ellos descendió y lo empujó con fuerza, provocando que cayera al pavimento sin posibilidad inmediata de reacción.

Persecución coordinada por serenazgo permitió la intervención

Después de despojarlo de su mototaxi, los delincuentes emprendieron la huida sin prisa debido al estado de la víctima. No obstante, operadores de las cámaras de vigilancia alertaron de inmediato al personal de serenazgo de la Municipalidad de San Juan, lo que permitió activar un plan cerco en cuestión de segundos. Las unidades iniciaron una persecución sostenida que duró entre 15 y 20 minutos por distintas vías del distrito.

La acción coordinada permitió la intervención de dos de los implicados, quienes fueron retenidos por los agentes municipales. El vehículo sustraído fue recuperado en el operativo y posteriormente trasladado a la comisaría de 9 de Octubre para las diligencias correspondientes.

Los detenidos quedaron a disposición de la Policía Nacional del Perú, que continuará con las investigaciones para esclarecer la participación del tercer involucrado y determinar si los capturados integran una banda dedicada al hurto de vehículos menores en esta zona de Iquitos.