Puerto Maldonado: Capturan a delincuente que robó más de 28 mil soles de agente multibanco

En la ciudad de Puerto Maldonado, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron la captura de un delincuente, quien había robado más de 28 mil soles de un agente multibanco junto a un cómplice.

Las cámaras de seguridad registraron el hecho. El criminal, identificado como José Antonio Muñoz Apaza, irrumpió en el negocio junto a su cómplice y con armas de fuego amenazó a los trabajadores para que no pongan resistencia.

Tras concretar su atraco, Muñoz Apaza y el otro criminal intentaron huir a bordo de una motocicleta, pero fueron sorprendidos por los agentes del orden, quienes ya venían siguiendo sus pasos.

CÓMPLICE ESCAPÓ

Muñoz Apaza intentó esconderse ingresando al mercado Mishaja, pero al verse acorralado procedió a disparar contra los agentes. Afortunadamente, nadie resultó herido y el delincuente fue detenido. En tanto su cómplice logró escapar dejando abandonada la motocicleta en la que se desplazaban.