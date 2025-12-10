Cajamarca: rescatan con vida a minero tras casi dos días atrapado en socavón

Momentos de tensión y esperanza se vivieron en Rosaspampa, centro poblado del distrito de Chota (Cajamarca), donde un equipo de rescatistas, ronderos y pobladores logró sacar con vida a Romain Lumba, un minero que permaneció casi dos días atrapado dentro de un socavón de carbón. El accidente, ocurrido la noche del lunes, dejó además dos víctimas mortales: Ángel Lumba Huacal, hijo del sobreviviente, y Pascual Saavedra Hoyos, su compañero de labores.

LUCHA CONTRA EL TIEMPO

Las labores de rescate comenzaron en la madrugada del martes y se extendieron durante más de 36 horas. Sin maquinaria especializada, los pobladores utilizaron herramientas básicas y su propia fuerza para remover los escombros. “Fue un esfuerzo conjunto de vecinos, policías y ronderos”, relataron testigos.

El hallazgo de los cuerpos sin vida de los dos mineros fue reportado la noche del martes, lo que aumentó la tensión entre los presentes. Sin embargo, el miércoles, cuando Romain Lumba fue encontrado con signos vitales, el júbilo y las lágrimas de alivio invadieron el lugar. El padre de familia fue trasladado de inmediato al centro de salud más cercano, donde se recupera bajo observación médica.

MINA ILEGAL Y FALTA DE SEGURIDAD

El director regional de Energía y Minas, Víctor Cusquisiban Fernández, confirmó que la actividad minera en el socavón se desarrollaba de forma ilegal. “No contaban con las previsiones ni los estándares de seguridad establecidos por la normativa”, advirtió.

El socavón, de aproximadamente 200 metros de profundidad, colapsó alrededor de las 7:00 p. m. del lunes, bloqueando el acceso principal. Este nuevo accidente vuelve a poner en debate la falta de control sobre la minería informal en Cajamarca, una práctica extendida que continúa cobrando vidas en condiciones precarias.