Así se vivió la escenificación de la Batalla de Ayacucho en su 201° aniversario

Con un profundo sentimiento patriótico, miles de ciudadanos participaron este 9 de diciembre en la conmemoración del 201 aniversario de la Batalla de Ayacucho, una de las gestas más importantes para la independencia de América Latina. La ceremonia se realizó en la histórica Pampa de la Quinua, escenario donde en 1824 se selló el triunfo definitivo del Ejército Libertador sobre las fuerzas realistas.

La Dircetur Ayacucho organizó una imponente ceremonia cívico-militar en la que intervinieron más de dos mil actores, entre soldados del Ejército Peruano, estudiantes de secundaria y artistas profesionales. La recreación mostró el avance de las tropas patriotas comandadas por Antonio José de Sucre y la derrota del ejército español dirigido por José de Canterac, evocando los momentos más decisivos del combate.

Durante la representación, los asistentes pudieron apreciar desfiles en vivo, uniformes de época, caballería, artillería simulada y dramatizaciones que reflejaron la rendición española que aseguró la libertad del Perú y consolidó la emancipación del continente. El público vibró con escenas cargadas de simbolismo, que recordaron el sacrificio y la valentía de quienes lucharon por la independencia.

OTRAS ACTIVIDADES

Las celebraciones incluyeron también actividades paralelas, como la iluminación del Obelisco de la Pampa de Ayacucho y homenajes en el Museo Cáceres por el Día del Ejército Peruano. En este último, el presidente José Jerí destacó la vigencia histórica de la gesta libertaria y subrayó que su legado sigue guiando el camino hacia el desarrollo y la unidad nacional.