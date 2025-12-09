Trujillo: asesinan a presunto miembro de 'Los Pulpos'

Trujillo vivió momentos de terror tras el asesinato a balazos de un presunto integrante de la organización criminal 'Los Pulpos', ocurrido en el interior de un vehículo en el distrito de Alto Trujillo.

La víctima, conocida en el mundo del hampa como alias ‘Chuscau’, habría mantenido vínculos cercanos con Sergio Bolaños, quien fue asesinado recientemente en la avenida Brasil, en Jesús María, Lima.

Las investigaciones preliminares señalan que estos hechos estarían relacionados con la guerra entre las bandas criminales 'Los Pulpos' y 'La Nueva Jauría', conflicto que se ha intensificado desde noviembre del año pasado en Trujillo.

TRES FALLECIDOS EN LAS ÚLTIMAS HORAS

En las últimas 48 horas, la violencia en la ciudad ha dejado un saldo de tres personas fallecidas en distintos puntos de Trujillo: un centro de abasto, la zona de Esperanza y Alto Trujillo, donde ocurrió este último crimen. Además, se reporta la desaparición de un empresario.