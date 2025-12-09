Empresario desaparece en Trujillo y familia teme que haya sido secuestrado

Trujillo continúa siendo golpeado por la criminalidad y se mantiene como uno de los principales epicentros de la inseguridad ciudadana en el país. Esta vez, un empresario fue reportado como desaparecido y se presume que habría sido secuestrado, luego de que, según un testigo, saliera de viaje a la sierra.

El hombre, de 50 años, fue visto por última vez en la urbanización El Golf, una de las zonas más exclusivas de Trujillo. De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional, el comerciante tenía como destino la sierra trujillana, aunque su paradero sigue siendo desconocido.

El empresario fue identificado como Jorge Santiesteban Ganoza, quien habría mencionado a testigos que regresaría a Trujillo entre hoy y mañana; sin embargo, no volvió a comunicarse y su familia teme que se trate de un secuestro.

Según las diligencias policiales, Santiesteban se dedicaría al rubro del comercio y también al préstamo de dinero, aunque esta información no ha sido confirmada por la familia, que por el momento ha decidido no declarar.

Por ahora, la Policía mantiene oficialmente la hipótesis de desaparición y no de secuestro. “Estamos realizando las investigaciones y la denuncia es por desaparición”, señaló el mayor PNP Leiva, jefe de la Divincri de Trujillo.

EMPRESARIOS EN LA MIRA DE BANDAS CRIMINALES

Es importante recordar que este no sería el primer caso de un empresario víctima de la criminalidad en Trujillo, ya que en múltiples ocasiones se han reportado secuestros, mutilaciones y asesinatos de comerciantes que se negaron a pagar fuertes sumos de dinero por su rescate.