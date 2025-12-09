Tumbes: empresarios refuerzan hoteles ante avance del mar en playa Zorritos

A pocas semanas de las fiestas de fin de año, la preocupación crece entre los empresarios hoteleros de Zorritos, en la región Tumbes, ante el avance del mar que cada temporada golpea con más fuerza la zona turística de Los Pinos. Para evitar daños en sus instalaciones y garantizar la seguridad de los visitantes, los dueños de hoteles y restaurantes han iniciado trabajos de protección costera con recursos propios.

REFUERZAN INFRAESTRUCTURA ANTE MAREA ALTA

Las últimas semanas, el litoral tumbesino ha registrado un aumento de la marea alta que amenaza con afectar la infraestructura turística levantada hace años en la zona. Como medida preventiva, los empresarios vienen colocando geo bolsas y muros de concreto para impedir que las olas impacten directamente sobre los cimientos de los establecimientos.

El empresario Robert Dolmos Peña explicó que los terrenos fueron adquiridos respetando la línea de alta marea, según las normas municipales. “No hemos construido sobre la orilla del mar. Cuando nos vendieron estas áreas, el municipio dejó una franja de 100 metros para el retiro del mar y el desarrollo turístico”, precisó. Sin embargo, el aumento del nivel del mar ha reducido esa distancia considerablemente, generando preocupación en el sector.

PIDE APOYO

Los empresarios solicitan el respaldo de las autoridades regionales y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para implementar obras de defensa más duraderas que protejan no solo los hoteles, sino también la Panamericana Norte, que en algunos tramos se encuentra a menos de 100 metros del mar.

Asimismo, pidieron no generar alarma entre los visitantes, ya que la situación se mantiene bajo control. “Esto no solo afecta a los hoteleros, sino también al transporte, al comercio y a los emprendedores que viven del turismo. Muchos dependen de estas fechas para generar ingresos”, añadió Dolmos. Mientras tanto, los trabajos de reforzamiento continúan a contrarreloj para recibir con seguridad a los turistas que llegarán a disfrutar del verano y las celebraciones de fin de año.