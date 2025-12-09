Chimbote: balacera en losa deportiva deja dos muertos y ocho heridos

Un momento que debía ser de deporte y confraternidad terminó en tragedia la noche del último domingo en la losa deportiva Antonio Salinas, ubicada en el pueblo joven Javier Heraud de Santa.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una moto llegaron hasta la losa y abrieron fuego contra los asistentes, quienes presenciaban un encuentro deportivo. Los gritos de terror se escucharon mientras los participantes y vecinos huían para ponerse a salvo.

Los vecinos auxiliaron a los heridos y los trasladaron al hospital La Caleta, donde fueron atendidos. Sin embargo, Jefferson Sernaque Jara (23 años) y Gian Carlos Meléndez Ortega (20 años) perdieron la vida a causa de los impactos de bala.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

La municipalidad distrital de Santa emitió un comunicado lamentando los hechos y solicitó la presencia del Presidente de la República y del ministro del Interior para garantizar acciones inmediatas contra la delincuencia.

El ataque ha generado conmoción entre los vecinos, quienes exigen mayor seguridad y respuestas urgentes de las autoridades frente a la violencia que afecta a la zona.