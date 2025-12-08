Ayacucho: Delincuente roba bolsos a mujeres que habían retirado dinero

En la ciudad de Ayacucho, dos mujeres se convirtieron en víctimas de la inseguridad ciudadana, luego que un delincuente armado les arrebatara sus carteras en el interior de un establecimiento comercial.

Las cámaras de seguridad registraron el hecho. El ladrón de polera roja y casco negro ingresó al negocio fingiendo ser un cliente para no levantar sospechas, incluso, preguntó por uno de los productos.

Rápidamente, el facineroso sacó su arma de fuego y la apuntó contra dos mujeres que habían retirado dinero de una entidad financiera. El sujeto las amenazó de muerte para que entreguen sus bolsos sin poner resistencia.

"No te muevas, no te muevas. Dame la cartera, dame la cartera o te mato. Nadie se mueva", se oye decir al criminal antes de huir de la escena del crimen.

HUYE EN MOTO

El sujeto salió del negocio y huyó a bordo de una motocicleta junto a su cómplice, quien lo estaba esperando. La policía ya cuenta con las imágenes de las cámaras de seguridad y se espera que en las próximas horas pueda dar con la ubicación y captura de los ladrones.