La Libertad: menor es asesinado y su hermano quedó grave en balacera en La Esperanza

Continúan los ataques criminales en la región La Libertad. Esta vez, un menor de 17 años perdió la vida y su hermano, de 14, quedó gravemente herido tras una balacera registrada en el distrito de La Esperanza, en Trujillo.

Según reportes de la zona, el hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes 8 de diciembre, cuando el adolescente, estudiante de quinto año de secundaria, se dirigía a su vivienda para descansar. Sin embargo, sujetos armados abrieron fuego, acabando con su vida de manera inmediata.

De acuerdo con testigos, el menor estaba a punto de ingresar a su vivienda; incluso su hermano lo esperaba en la puerta de la casa. Lamentablemente, durante la balacera, el adolescente de 14 años también fue alcanzada por los proyectiles quedando grave.

Las autoridades, hasta el momento, no han brindado mayores detalles sobre el móvil del crimen, por lo que las investigaciones continúan. Como se conoce, este distrito de Trujillo se ha convertido en uno de los principales epicentros de la criminalidad en la región.

ASESINAN A PERIODISTA

Como se recuerda, este no es el único caso registrado en los últimos días. El periodista identificado como Fernando Núñez, del medio ‘Kamila TV’, también fue acribillado mientras se desplazaba junto a su hermano en motocicleta en la provincia de Pacasmayo.