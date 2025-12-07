Pegan stickers extorsivos en plena Plaza de Armas de Trujillo

Una docena de pegatinas aparecen en plena Plaza de Armas en Trujillo. El uso de estos stickers por parte de extorsionadores es un método común de bandas criminales en esta parte del país para marcar negocios y viviendas que están bajo su control o son blancos de cobro de cupos.

Las bandas criminales, como "Los Pulpos", "La Jauría" y "El Cartel", utilizan estos adhesivos como una "firma criminal" y una señal visual para indicar a otros grupos criminales que el negocio o propiedad ya está pagando cupos por extorsión.

Con esta modalidad, las bandas de extorsionadores buscan intimidar a las víctimas y recordarles su dominio, incluso en áreas céntricas de la ciudad, como en este caso os negocios que operan en la Plaza de Armas.

La PNP les hace frente

Por su parte, y en un esfuerzo por contrarrestar esta táctica, la Policía Nacional ha implementado una campaña en la que coloca sus propios stickers con el escudo institucional y el lema "Yo denuncio la extorsión" en las propiedades de las víctimas que han presentado denuncias.

Con esta acción, la PNP busca enviar un mensaje claro a los criminales de que las fuerzas del orden están presentes y respaldan a los ciudadanos.