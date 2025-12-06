Asesinan a balazos a periodista en La Libertad

El periodista Fernando Núñez Guevara, director del portal digital Kamila Noticias, fue asesinado a balazos este sábado mientras se trasladaba en motocicleta junto a su hermano. El ataque ocurrió en un tramo de la carretera Panamericana Norte, donde sujetos desconocidos abrieron fuego contra ambos. Según las primeras informaciones, Núñez falleció en el acto, mientras que su acompañante quedó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un centro de salud.

El crimen ha conmocionado al distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, donde Núñez desarrollaba su labor periodística y era conocido por dirigir uno de los medios locales más activos en la difusión de noticias y denuncias ciudadanas. Las autoridades policiales realizan las primeras diligencias para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

A través de un comunicado, la Federación de Periodistas de La Libertad expresó su enérgica condena por el asesinato del director de Kamila Noticias, calificándolo como un grave atentado contra la libertad de prensa. “Este es un nuevo y muy preocupante hecho contra los medios de comunicación de nuestro país. Exigimos el inmediato esclarecimiento de este terrible hecho y que no quede impune”, señaló el gremio.

PIDEN INVESTIGACIÓN

Asimismo, la organización hizo un llamado a las instituciones competentes para que realicen una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los culpables del crimen. También expresaron su solidaridad con la familia de Núñez y con los trabajadores del medio, resaltando la importancia de proteger a quienes ejercen el periodismo en contextos cada vez más riesgosos.