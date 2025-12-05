Incendio deja a 10 estudiantes fallecidos en Puno: solo 5 compañías de Bombero atienden la región

Un trágico incendio consumió por completo un bar karaoke en la ciudad de Huancané, en la región Puno, donde diez jóvenes estudiantes celebraban el cumpleaños de uno de ellos. La emergencia se desató con tal rapidez que los asistentes no lograron escapar, y la tardía llegada de los bomberos impidió cualquier intento de rescate.

PRECARIEDAD PARA ATENDER INCENDIOS

La emergencia evidenció nuevamente la precariedad del servicio de bomberos voluntarios en las regiones. Según se conoció, la compañía de bomberos más cercana a Huancané se encuentra a 50 kilómetros de distancia, lo que explica la llegada del primer vehículo una hora y media después del inicio del siniestro. Esta situación no es aislada. En varias zonas del país, especialmente fuera de Lima, la respuesta ante incendios y desastres se ve limitada por la falta de personal, infraestructura y equipos adecuados.

Mario Casaretto, exjefe de la Cuarta Comandancia Departamental de Lima Centro y aún miembro activo del Cuerpo General de Bomberos, recordó que esta precariedad se repite en numerosas provincias del Perú. Añadió que regiones como Amazonas y Madre de Dios cuentan solo con tres compañías cada una, pese a tener poblaciones de cientos de miles de habitantes. En contraste, Chile —con menor extensión territorial— dispone de alrededor de 1,200 compañías, una cifra muy superior a las 247 con las que opera todo el Perú.

Expertos en gestión del riesgo, como Enzo Vattuone, advierten que la falta de equipamiento adecuado también afecta gravemente la capacidad de respuesta. Muchas de las unidades adquiridas están diseñadas para zonas urbanas y no pueden ingresar a áreas rurales, de altura o calles estrechas.