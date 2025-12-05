Puno: dueños de karaoke donde murieron 10 estudiantes están no habidos

Familiares de las diez personas fallecidas durante el incendio registrado en un karaoke bar de Huancané, en Puno, exigieron justicia y todo el peso de la ley para los responsables del local, que funcionaba sin autorización y sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad.

Los deudos se congregaron en los exteriores del hospital regional, hasta donde llegaron junto con el alcalde de Puno. Allí, lo obligaron a ingresar a la morgue para verificar el estado de los cuerpos, que hasta el momento no han sido entregados a sus familias para darles el último adiós.

Según las primeras investigaciones, las víctimas eran estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público de Huancané, quienes acudieron al establecimiento para celebrar un cumpleaños. Sin embargo, la reunión terminó en tragedia tras la presunta explosión de un balón de gas, aunque la Policía continúa con las investigaciones para precisar las causas del siniestro.

El dolor de los familiares se sumó al de los compañeros de las víctimas y de los heridos, quienes permanecen internados con graves quemaduras en el hospital de la región.

PRESUNTOS RESPONSABLES

Hasta el momento, quien sería la administradora del local, identificada como Rosa Quispe, permanece desaparecida. Al igual que el dueño del inmueble alquilado para este negocio identificado como Alex Gómez, quien habría permitido el funcionamiento del local sin las condiciones adecuadas. Hasta ahora no hay orden de detención formal en su contra.