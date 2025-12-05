La Libertad: Pescadores de Huanchaco reciben diciembre vestidos de Papá Noel

El inicio de diciembre marcó el comienzo de actividades navideñas en la playa de Huanchaco, donde un grupo de pescadores artesanales decidió recibir la temporada de manera singular. Ataviados con trajes rojos, gorros festivos y largas barbas blancas, los hombres de mar ofrecieron recorridos turísticos en caballitos de totora, una tradición milenaria de la costa norte del Perú. La propuesta llamó la atención de vecinos y visitantes que se acercaron al muelle para presenciar el colorido ambiente.

Pescadores en modo navideño toman el muelle de Huanchaco

Durante la jornada, los pescadores navegaron por la orilla luciendo sus atuendos de Papá Noel mientras conducían las emblemáticas embarcaciones. La iniciativa permitió que quienes subieron a bordo vivieran una experiencia que unió el simbolismo navideño con la práctica ancestral de navegar en caballitos de totora, una de las principales señas de identidad del balneario trujillano.

El municipio de Huanchaco informó que, además de esta actividad, se tiene previsto adornar distintos puntos de la playa y espacios públicos del distrito como parte de la ambientación navideña. La propuesta busca reforzar la identidad local e incentivar la llegada de más visitantes durante la temporada festiva.

Las autoridades locales adelantaron que los recorridos con pescadores caracterizados se mantendrán en las próximas semanas, en el marco de las celebraciones previas a Navidad y Año Nuevo. Así, Huanchaco espera continuar recibiendo a residentes y turistas con una oferta turística que combina tradición, color y espíritu festivo.