Incendio en Puno deja 10 muertos: alcalde confirma que el local estaba clausurado

Una tragedia sacudió la ciudad de Huancané, en Puno, luego de que un incendio en un karaoke bar acabara con la vida de diez jóvenes, en su mayoría estudiantes del Instituto Superior Pedagógico, la tarde del jueves 4 de diciembre. Según testigos, las víctimas celebraban el cumpleaños de Diego Machaca Apaza, de 21 años, cuando las llamas se propagaron rápidamente por el establecimiento.

LOCAL ESTABA CLAUSURADO

El alcalde de Huancané, Valerio Tapia, confirmó que el local donde ocurrió el siniestro estaba clausurado. “Ya estaba clausurado este local; sin embargo, ha reaperturado nuevamente este año. Ha recibido las notificaciones también. La última vez que se notificó fue con multa”, declaró a los medios desde la zona del siniestro.

Vecinos de la zona intentaron controlar el fuego con baldes de agua, ante la falta de una compañía de bomberos en la ciudad. Pese a la llegada posterior de un camión cisterna, el incendio consumió por completo el inmueble, dejando una escena devastadora.

RECLAMOS DE JUSTICIA

Tras la tragedia, familiares de las víctimas protagonizaron desgarradoras escenas de dolor frente al local siniestrado y posteriormente marcharon por las calles exigiendo la captura de la dueña del karaoke, quien permanece no habida.

La Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la morgue local, donde fueron reconocidos por sus allegados. En señal de luto, la Municipalidad Provincial de Huancané declaró tres días de duelo por las víctimas del incendio.