Tragedia en Puno: incendio en karaoke deja seis estudiantes muertos

Un voraz incendio sacudió la provincia de Huancané, en Puno, dejando seis estudiantes fallecidos, todos calcinados, en un restaurante que también funcionaba como karaoke en pleno centro de la ciudad.

Las víctimas, pertenecientes al Instituto Superior Pedagógico Público de Huancané, se encontraban reunidas para celebrar un cumpleaños cuando el fuego comenzó alrededor de las 2:00 p.m. del jueves 4 de diciembre, en la intersección del jirón Lima con jirón Arequipa.

FALTA DE AGUA

Vecinos y transeúntes intentaron controlar las llamas con baldes y recipientes, debido a la ausencia de una compañía de bomberos en la zona y la falta de agua, mientras que varios balones de gas explotaron en cadena, acelerando la propagación del incendio.

Autoridades municipales señalaron que el local, conocido como “Calmatripas”, pertenece al exalcalde Alex Gómez Pacoricona. El inmueble albergaba un restobar, una pollería y un karaoke en el segundo piso, donde los jóvenes se encontraban reunidos al momento del siniestro.