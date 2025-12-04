Iquitos: delincuentes roban mototaxi y golpean al conductor mientras esperaba pasajero

Un mototaxista fue sorprendido y reducido por delincuentes mientras dormía dentro de su unidad en la ciudad de San Juan Bautista, en Iquitos. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda cercana.

En las imágenes se observa cómo los delincuentes llegan e interceptan al conductor, quien esperaba a una clienta. Los sujetos se acercan sigilosamente, intentan cubrir sus rostros y desalojan violentamente al hombre, arrojándolo al piso.

VÍCTIMA DENUNCIA FALTA DE RESPUESTA POLICIAL

La víctima, que intentó resistirse al robo, fue golpeada brutalmente por uno de los atacantes, mientras otro logró encender el vehículo y huir con la mototaxi. Según el agraviado, las autoridades no le brindaron el apoyo necesario para ubicar su unidad.

“Llamamos a la Policía para que nos ayuden, pero nunca contestaron. En muchas ocasiones, cuando contestan, nos dicen que no tienen gasolina y que no pueden atender la emergencia”, declaró indignado el mototaxista tras el violento asalto.