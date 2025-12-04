Huaico en Huánuco y San Martín deja viviendas destruidas y decenas de afectados

Un violento huaico sorprendió a los habitantes de Huánuco, donde un incremento repentino del caudal del río arrasó viviendas y dejó a varias familias cubiertas de lodo. Entre lágrimas y aún en shock, los pobladores relataron cómo lograron escapar de la avalancha de barro que avanzó sin darles tiempo a reaccionar. Aunque el desastre no causó fallecidos, sí dejó heridos que fueron arrastrados por la corriente antes de conseguir llegar por su cuenta al centro de salud.

Huaico en Muñucro dejó casas destruidas y decenas de afectados

Las autoridades locales informaron que el huaico destruyó por completo varias casas y obligó a decenas de personas a abandonar la zona. Equipos médicos y ayuda humanitaria fueron enviados para atender a los afectados, mientras brigadas de emergencia continúan evaluando los daños. Los testimonios de los vecinos reflejan el temor que vivieron al quedar atrapados entre el agua, piedras y troncos que descendían con fuerza.

Una escena similar se registró en la región San Martín, donde otro huaico dejó más de 40 viviendas inhabitables y alrededor de 200 ciudadanos damnificados. Aunque no hubo víctimas mortales, el impacto generó gran alarma y obligó a las familias a evacuar de manera inmediata ante el avance del lodo.

Tras los deslizamientos, las autoridades regionales dispusieron el envío de maquinaria pesada para despejar caminos y restablecer el tránsito. Los trabajos de limpieza continúan, mientras las familias esperan apoyo adicional para recuperar lo perdido y garantizar su seguridad ante posibles nuevas emergencias.