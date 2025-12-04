Chiclayo: rondero estaría implicado en robo de joyería valorizada en 85 mil soles

Un millonario robo ha generado indignación en Chiclayo. Un delincuente aprovechó la oscuridad de la noche para trepar una pared, ingresar por un forado y llevarse joyas valorizadas en 85 mil soles de una tienda ubicada en el centro de la ciudad. Lo más sospechoso es que, minutos antes del asalto, fue visto conversando con un rondero que vigilaba la zona.

SOSPECHOSO ENCUENTRO

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la noche, según las imágenes de las cámaras de seguridad del negocio. En ellas se observa al sujeto sentado en la vereda, mientras un rondero patrullaba a pocos metros. Momentos después, ambos entablan una breve conversación, tras la cual el vigilante se aleja del lugar.

Fue entonces cuando el delincuente trepó la pared, subió al techo del local e hizo un forado para ingresar. Una vez dentro, guardó cadenas, sortijas, aretes y alhajas en una mochila antes de escapar del mismo modo, saltando hacia la pista.

POSIBLE COMPLICIDAD

El rondero, al notar el movimiento, intentó capturar al ladrón, pero este logró huir rápidamente. La Policía Nacional llegó al lugar tras la denuncia del propietario, quien lamentó ser víctima del primer robo en su tienda. Los agentes no descartan una posible participación o negligencia del rondero durante el hecho.

Mientras tanto, los comerciantes de la zona exigieron mayor presencia policial y mejor iluminación en las calles para evitar nuevos delitos. El caso sigue en investigación y las autoridades analizan los videos para identificar plenamente al responsable del robo.