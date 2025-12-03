José Jerí asegura reacción inmediata frente a la criminalidad: “Tenemos que redoblar esfuerzos”

El presidente de transición, José Jerí, continúa su recorrido por distintas regiones del país. Esta vez visitó la base de las Fuerzas Armadas en Pichari, Cusco, donde volvió a pronunciarse sobre la criminalidad que golpea al Perú.

El mandatario aseguró que su gobierno aplicará rigurosidad contra la inseguridad ciudadana, afirmando que administraciones anteriores no tomaron las decisiones necesarias. “Vamos a reaccionar inmediatamente. No todo se puede prevenir, pero existe el compromiso y la voluntad de este gobierno y de las autoridades para hacerle frente a la criminalidad”, sostuvo.

Asimismo, señaló que se redoblarán los esfuerzos de las fuerzas del orden para enfrentar la delincuencia. “Tenemos que redoblar esfuerzos; las autoridades que estamos al mando tendremos que hacer más de lo que venimos realizando”, expresó.

CIUDADANÍA EXIGE ACCIONES INMEDIATAS CONTRA LA DELINCUENCIA

Mientras tanto, la población demanda resultados concretos al Poder Ejecutivo en materia de seguridad, especialmente en la lucha contra las extorsiones y el sicariato que afectan gravemente al país, con Lima concentrando la mayor cantidad de casos.