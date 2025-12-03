Cajamarca: mafia “Los Dibujitos” ataca a balazos empresa de transporte

La tranquilidad de la ciudad de Cajamarca fue interrumpida durante la madrugada del último martes, cuando una banda criminal autodenominada “Los Dibujitos” atacó a balazos el local de la empresa de transportes Sol Chotano. El hecho quedó registrado en un video grabado por los propios delincuentes, quienes llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra el portón metálico del establecimiento antes de darse a la fuga.

MENSAJE AMENAZANTE

En las imágenes, se escucha a uno de los atacantes advertir que se están “apoderando de la ciudad”, una declaración que ha generado temor entre los habitantes. La amenaza se produce tras la reciente captura de la organización criminal “Los Hijos de Dios”, lo que hace sospechar a las autoridades que “Los Dibujitos” buscan ocupar su lugar en el control de actividades ilícitas en la zona. Vecinos del sector señalaron que los disparos se escucharon pasada la medianoche y denunciaron el incremento de hechos violentos en los últimos meses.

ACCIONES POLICIALES

Horas después del ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar y hallaron cuatro casquillos de bala esparcidos en la vía, además de orificios de proyectiles en la fachada del local. Los efectivos han iniciado las investigaciones para identificar a los responsables, analizando el video como parte de las pruebas principales. Según fuentes policiales, no se descarta que el ataque esté vinculado a disputas por extorsión o control territorial en la región.

POBLACIÓN EN ALERTA

El atentado ha generado preocupación entre los empresarios del transporte y vecinos de Cajamarca, quienes exigen mayor presencia policial y estrategias efectivas para combatir la delincuencia organizada. Mientras tanto, la PNP intensifica los patrullajes preventivos en la zona, en medio de una ola de violencia que amenaza con extenderse a otras provincias del norte del país.