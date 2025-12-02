Decomisan televisores y ventiladores en el penal de Cañete

Agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llevaron a cabo una requisa en el penal de Cañete, logrando la incautación de una significativa cantidad de objetos prohibidos, incluidos televisores y ventiladores, hallados en las celdas de los internos.

El operativo culminó con el decomiso de 10 televisores y 58 ventiladores, así como 129 paquetes de cigarrillos, entre otros artículos de uso restringido. Algunos objetos prohibidos estaban escondidos e incluso enterrados debajo de la tierra dentro de los pabellones.

Más de 60 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE participaron en la intervención de este centro penitenciario. El objetivo central de la acción es frenar la criminalidad y las actividades ilícitas organizadas que se gestan desde dentro de los penales a nivel nacional.

Además de la incautación del material prohibido, los agentes lograron la desconexión total de instalaciones eléctricas clandestinas en el pabellón II, identificado como de máxima seguridad.

MÁS DE 3 MIL REQUISAS

Hasta el momento, el INPE ha ejecutado más de 3200 requisas a nivel nacional desde el pasado mes de julio hasta la fecha. Según el presidente de la institución, Iván Paredes Yataco, estas acciones buscan neutralizar toda acción criminal dentro de los penales.