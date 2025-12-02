Satipo: cámaras registran violento asesinato de vigilante en local comercial

Un violento ataque armado sacudió la tranquilidad del centro poblado de Pangoa Atipo, en Satipo, cuando dos hombres armados irrumpieron en un negocio y asesinaron al vigilante. El crimen ocurrió alrededor de las 12:40 p. m., momento en que las cámaras de seguridad captaron la llegada de los atacantes a bordo de una motocicleta hasta la entrada del establecimiento El Trébol.

Ataque registrado por cámaras de seguridad en Pangoa Atipo

Las imágenes muestran que, apenas descendieron del vehículo, uno de los sujetos —vestido con una casaca negra— ingresó directamente al local y abrió fuego ante la presencia de clientes y trabajadores. Pese a que en un primer momento pareció retirarse, el agresor regresó segundos después y volvió a disparar, esta vez contra varias personas que habían buscado refugio en el baño para evitar ser alcanzadas.

Después del ataque, los dos individuos huyeron corriendo hacia la moto en la que habían llegado y escaparon con rumbo desconocido. Si bien algunos asistentes resultaron heridos y otros lograron ponerse a salvo, el vigilante no sobrevivió a los impactos de bala. La Policía Nacional del Perú acordonó la zona para iniciar las diligencias y recabar testimonios, mientras que el Ministerio Público se encargó del levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que contribuya a identificar y capturar a los responsables del homicidio, considerado un hecho de extrema violencia que ha conmocionado a la población local.