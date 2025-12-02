Tacna: Gobierno refuerza seguridad en frontera Perú–Chile para evitar ingresos ilegales

Se cumplen cuatro días desde que el Gobierno declaró el estado de emergencia en la región Tacna con el objetivo de frenar el ingreso irregular de migrantes extranjeros en la frontera entre Perú y Chile.

Este último fin de semana, cientos de inmigrantes llegaron a la zona limítrofe de Tacna, donde ayer lunes al menos 40 ciudadanos lograron burlar la seguridad y cruzar de manera ilegal hacia territorio peruano sin la documentación correspondiente.

Ante esta situación, el Gobierno decidió redoblar la vigilancia con el despliegue de más efectivos policiales y militares, tanto en el puesto de control Santa Rosa como en el puesto de vigilancia Bolognesi, con la finalidad de reforzar el control fronterizo.

A esta nueva medida se han sumado 50 policías adicionales, así como agentes de la unidad antimotines. La Policía realiza patrullajes constantes con camionetas y unidades motorizadas para evitar nuevos ingresos ilegales de migrantes.

Hasta el cierre de este informe, el transporte de carga, así como el servicio interprovincial y el traslado de vehículos particulares, se desarrollaba con total normalidad en el complejo fronterizo de Santa Rosa.

REFUERZO EN LA LÍNEA DE LA CONCORDIA

Asimismo, la presencia de extranjeros en la Línea de la Concordia es prácticamente nula, luego de que ayer personal de Carabineros de Chile autorizara nuevamente el ingreso de migrantes a su territorio para la regularización de documentos.