Policía peruana expulsó a migrantes extranjeros que burlaron control en frontera con Chile

Un grupo de 70 migrantes en situación irregular cruzó por la fuerza el complejo fronterizo de Santa Rosa luego de burlar el control de la policía peruana, en un nuevo episodio de tensión en la frontera entre Perú y Chile. El hecho ocurrió este lunes 01 de diciembre, pese a la reciente declaratoria de emergencia en Tacna emitida por el gobierno del presidente interino José Jerí, y generó momentos de caos en el territorio peruano.

Según testigos, la irrupción de los extranjeros se produjo cuando los agentes encargados del control fronterizo habrían abandonado temporalmente su puesto, situación aprovechada por los migrantes para ingresar a territorio peruano. Ya dentro del complejo, exigieron atención inmediata debido a las precarias condiciones en las que se encontraban, especialmente por la presencia de menores de edad, mujeres gestantes y personas vulnerables y de la tercera edad.

Sin embargo, todos fueron retirados del territorio nacional y obligados a retornar a Chile. Al llegar al lado chileno, un grupo de carabineros intentó impedirles el ingreso, pero finalmente el cordón policial cedió. El prefecto regional de Tacna, Stephen Ugarte, señaló que se están implementando mejoras en el marco de la emergencia. “Esta situación es probable que se siga viviendo en esta zona de frontera; estamos frente a una crisis migratoria en gran escala”, declaró.

ACCIONES BINACIONALES

Por su parte, el defensor del pueblo de Tacna, Edward Vargas, exhortó a coordinar acciones binacionales para salvaguardar la integridad de los migrantes y recordó que se activó la Mesa Intersectorial de Gestión Migratoria. En tanto, el gobierno peruano desplegó personal del Ejército para patrullar los hitos 10, 11, 12 y 14, además de enviar cerca de 50 efectivos de la Policía Nacional a la línea de la Concordia con el fin de impedir nuevos ingresos irregulares.