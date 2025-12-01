Policía de Extranjería llega a frontera con Chile tras ingreso de 30 migrantes al Perú

Personal de la Policía de Extranjería llegó este lunes a la frontera con Chile, en la ciudad de Tacna, a fin de retomar el control en la zona tras confirmarse el ingreso al territorio nacional de 30 migrantes provenientes del país sureño.

La Policía de Extranjería junto a la División de Criminalística vienen reforzando el control en la zona tras conocerse del ingreso de un grupo de migrantes, quien es aprovecharon el relevo de efectivos policiales para cruzar la frontera y pisar territorio peruano.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, algunos de los migrantes que se encuentran varados en la denominada Línea de la Concordia, señalaron que solo pasar por el Perú para llegar a otros destinos, como Ecuador y Venezuela.

CANCILLERES SE REUNIRÁN

Cabe precisar que este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, se reunirá con el canciller chileno para dialogar y llegar a un acuerdo que permita resolver la crisis migratoria en la frontera entre ambos países.