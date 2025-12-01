Tacna: 30 migrantes burlan seguridad e ingresan a Perú

Se avecina una crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú en la ciudad de Tacna. La tarde de este lunes 1 de diciembre, alrededor de 30 migrantes lograron burlar la seguridad fronteriza e ingresaron a territorio peruano sin pasar por controles oficiales.

Según los reportes, los extranjeros sortearon los controles de la Policía Nacional en el complejo fronterizo de Santa Rosa. Los migrantes habrían ingresado por las vías vehiculares, aprovechando el cambio de turno del personal encargado de la vigilancia.

Entre las personas que burlaron los controles se encontraban mujeres con niños en brazos, además de hombres todos indocumentados, en su mayoría de nacionalidad venezolana, quienes lograron cruzar hacia territorio peruano sin la documentación correspondiente.

Esta nueva ola migratoria en la frontera sur se produce luego del reciente anuncio del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, quien aseguró que, de llegar al poder, expulsaría de inmediato a todos los inmigrantes indocumentados del país.

DÉFICIT DE AGENTES EN LA FRONTERA DETACNA

Informes desde la zona fronteriza indican que el número de agentes es insuficiente para mantener el orden y evitar nuevos ingresos irregulares. Solo 30 efectivos de la Policía Nacional y 50 integrantes del Ejército del Perú resguardan el complejo fronterizo de Santa Rosa, cifra que resulta limitada ante la constante presión migratoria.