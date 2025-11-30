Piura: Juntos por el Perú pide exhaustiva investigación sobre asesinato de su precandidato a diputado

En un amplio comunicado, la organización política Juntos por el Perú (JP) exigió una exhaustiva investigación sobre el asesinato de su precandidato a la Cámara de Diputados, Percy Ipanaqué, registrado en Piura y presuntamente ejecutado por sicarios.

El crimen ocurrió en la víspera, cuando el abogado conducía su vehículo rumbo a un cementerio, en la carretera hacia el caserío Miraflores. Según la información, fue interceptado por dos sujetos que iban en una moto, quienes le dispararon sin mediar palabra.

COMPAÑERO DE LUCHA

El partido afirmó que, en las últimas semanas, el precandidato denunció lo que llamó “delincuencia institucional” y se había movilizado pidiendo la liberación de Pedro Castillo, condenado por el golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.

Por su parte el presidente de la organización Juntos por el Perú y congresista Roberto Sánchez Palomino pidió una "investigación rigurosa e inmediata" sobre el caso de su compañero de partido. "El Perú no puede seguir viviendo bajo el miedo", agregó.