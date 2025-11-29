Tacna: militares resguardan frontera con Chile tras declaratoria de emergencia

En medio de un ambiente de creciente tensión por la posible llegada masiva de migrantes, este sábado 29 de noviembre arribó al complejo fronterizo Santa Rosa, en Tacna, un primer grupo de 50 miembros del Ejército Peruano. Su presencia marca el inicio de la respuesta operativa del Gobierno ante el estado de emergencia decretado en la zona debido al incremento de personas indocumentadas que intentan ingresar desde Chile. Las autoridades coinciden en que la situación combina un escenario de descontrol territorial con un drama humanitario cada vez más evidente.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, llegó a la región para sostener reuniones con el gobernador y altos mandos policiales y militares. Precisó que estos 50 militares representan solo la primera fase del despliegue, pues en los próximos días arribará un número similar para reforzar la vigilancia. “Las patrullas de las Fuerzas Armadas se integran en apoyo; la policía va a trabajar en forma conjunta con el personal militar”, indicó. Añadió que actualmente hay 100 agentes policiales operando en la zona, cifra que también será incrementada.

Por su parte, el general de brigada Luis Díaz Paredes informó que se han definido puntos estratégicos donde se instalarán puestos permanentes con iluminación para desalentar los cruces irregulares. Explicó que las patrullas móviles operarán durante las 24 horas, principalmente durante la noche, cuando suele intensificarse el movimiento de migrantes. “Esto será disuasivo para evitar el pase ilegal”, remarcó, al anunciar un robustecimiento de la vigilancia en sectores críticos del límite internacional.

VIGILANCIA EN LA FRONTERA SUR

Asimismo, el comandante Carlos Enrique Blanco, jefe de la Dirección de Unidades de Servicios Especiales, precisó que la presencia policial bajo su jurisdicción se extiende desde el hito 1 hasta el 14 —o incluso el 18, según las circunstancias— con el objetivo de resguardar toda la frontera sur. Mientras tanto, un reducido grupo de migrantes continúa varado en condiciones precarias en la línea limítrofe, resistiendo a pesar del clima extremo y la incertidumbre por su futuro inmediato.