Tacna: migrantes ilegales intentaron ingresar al país y bloquearon frontera Perú-Chile

Desde las primeras horas de este viernes 28 de noviembre, decenas de migrantes se encuentran varados en la frontera entre Perú y Chile, en el sector de la línea La Concordia, sin poder ingresar a territorio nacional debido a problemas con la documentación migratoria.

BLOQUEO DE VÍAS

Ante la falta de respuesta de las autoridades, los migrantes decidieron bloquear la vía internacional, dejando varados a decenas de vehículos y pasajeros. Algunos manifestaron que podrían perder vuelos y citas médicas en Lima debido a la situación.

Para atender el conflicto, un contingente mixto de policías peruanos y carabineros chilenos llegó al lugar para dialogar con los migrantes y buscar soluciones. Los efectivos hicieron un llamado a mantener el diálogo y proteger los derechos de niños y adolescentes, evitando que la situación escale.

Tras varias horas, los migrantes permitieron el paso provisional de los vehículos, alternando el bloqueo con el tránsito. Hasta el cierre de esta nota, el contingente policial continúa en la frontera, asegurando que se restablezca el libre tránsito de manera ordenada.