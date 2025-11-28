Director de penal de Chimbote se habría negado a requisa de PNP y Fiscalía

En medio de los operativos de control que se ejecutan de forma simultánea en penales de todo el país, un hecho irregular se registró en Chimbote: el director del penal de Cambio Puente habría impedido el ingreso de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público para realizar una requisa programada.

El jefe de la Región Policial Áncash, general Ely Vargas Roca, informó que, pese a la coordinación previa, el director del establecimiento penitenciario argumentó que no contaba con autorización desde Lima para permitir el acceso de las autoridades. Este bloqueo interrumpió un operativo que se venía desarrollando sin contratiempos en otros penales del país.

La situación generó preocupación, considerando que estas intervenciones buscan decomisar armas, droga y elementos prohibidos dentro de los centros penitenciarios. Días atrás, el propio director del penal, Jorge Hernández Vilela, denunció haber recibido amenazas de la banda criminal “Los Patecos” ante el posible traslado de internos de Cambio Puente hacia el reclusorio de Challapalca.

POLICÍA INSISTE EN EJECUTAR LA REQUISA

Pese al impedimento, el general Vargas Roca aseguró que la Policía insistirá en ejecutar la requisa dentro del penal chimbotano. “Vamos a insistir, la Policía no va a descansar. Toda la semana estamos incautando armas, droga y lo vamos a seguir haciendo”, declaró el jefe policial.