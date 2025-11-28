Tacna: liberan vía internacional Perú-Chile tras bloqueo de migrantes

Tras un trabajo de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la vía internacional que une Perú y Chile en la región Tacna, se pudo liberar la autopista que había sido bloqueada por migrantes, por lo que, se viene registrando un tránsito fluido.

En declaraciones a los medios de comunicación, el jefe regional de la Policía en la provincia comentó que han implementado todos los planes de contingencia en caso se vean superados en números. Adicionalmente, comentó que el despeje de la zona se dio en conjunto con los agentes del país vecino.

“La Policía Nacional del Perú está en la línea de frontera. La parte del bloqueo ha sido en la parte de Chile, motivo por el cual se conversó con los carabineros (policías chilenos), quienes dialogaron con estas personas (migrantes) para que retornen a Arica (…) Estamos previendo cualquier tipo de inconveniente”, manifestó.

DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN TACNA

Ante esta situación, el presidente José Jerí anunció la declaratoria de Emergencia en la frontera de Perú y Chile ante el ingreso de migrantes de manera irregular al territorio peruano, por lo que, también informó el despliegue de miembros de las Fuerzas Armadas en la zona.