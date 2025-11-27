Cajamarca: cuatro detenidos tras asalto a comerciante que retiró S/ 86 000

Una comerciante fue víctima de un violento atraco en pleno centro de Cajamarca luego de retirar S/ 86 000 de un cajero automático. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que dos sujetos se abalanzan sobre ella para arrebatarle el bolso donde llevaba el dinero. Aunque un transeúnte intervino para intentar frustrar el robo, los delincuentes lograron huir con el botín.

Policía rastrea a implicados mediante cámaras de seguridad

Tras presentar la denuncia en la comisaría, la Policía Nacional del Perú inició un operativo que permitió seguir la ruta de escape de los asaltantes. Gracias al análisis de las imágenes de seguridad, los agentes llegaron hasta dos viviendas ubicadas en la zona de Huacaríz. En estos inmuebles se intervino a cuatro personas presuntamente relacionadas con el asalto, además de identificar una motocicleta y un vehículo usados para marcar y trasladar a la víctima.

Durante el registro de los vehículos y viviendas, los efectivos hallaron S/ 10 000, un arma de fuego, municiones y un dispositivo adaptado para facilitar el robo. El general Walter Calle, jefe del Frente Policial Cajamarca, señaló que entre los capturados habría miembros de una organización criminal con vínculos entre bandas de Trujillo y Cajamarca. En otra intervención realizada en Tembladera, se recuperaron S/ 9 000 adicionales.

Uno de los detenidos, identificado como Arturo Chávez, negó cualquier participación en el atraco y afirmó desconocer la presencia de armas en su domicilio. Tanto los capturados como las evidencias incautadas fueron trasladados a la sede de la Divincri en Cajamarca, donde continúan las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada implicado.