Iquitos: hinchas de Flamengo llegan para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras

Después de más de cinco años, la final de la Copa Libertadores regresa al Perú. Este sábado 29 de noviembre desde las 4:00 p.m., Flamengo y Palmeiras se disputarán el título del certamen continental en el Estadio Monumental de Lima.

Previo a este compromiso importante, los hinchas del ‘Mengao’ llegaron hasta Iquitos con el propósito de arribar a la capital en las próximas horas y así poder alentar a su club que intentará repetir la historia del 2019.

CONFÍAN EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO

En un recorrido que pudo realizar un equipo de 24 Horas Mediodía por el puerto Ganzo Azul, conoció las opiniones de los seguidores de Flamengo, quienes se muestran confiados que el plantel obtendrá la Copa Libertadores 2025. “Ganamos sin sufrimiento 2-0”, mencionó un simpatizante del ‘Mengao’.

Los hinchas no dejaron pasar la oportunidad y recordaron a Paolo Guerrero y Miguel Trauco como los futbolistas peruanos que pasaron por la institución y pudieron hacer historia en el equipo. “Guerrero y Trauco son jugadores referentes”.