Piura: agente detiene a conductor que huyó pese a disparos de advertencia

Un operativo policial que inició en Sullana generó alarma entre los vecinos debido a los disparos efectuados por los agentes durante la persecución de una camioneta blanca. El vehículo, conducido por el médico Juan Aguilar Quevedo, se desplazaba a gran velocidad e ignoró las señales de alto de los efectivos.

Médico ignoró intervención y desató una peligrosa fuga

De acuerdo con la información policial, los agentes intentaron detener al conductor cuando notaron que manejaba a una velocidad inusual. Sin embargo, este hizo caso omiso y continuó su ruta, lo que desencadenó una larga persecución que se extendió hasta la ciudad de Piura.

Durante el seguimiento, los policías realizaron alrededor de diez disparos, uno de los cuales impactó en una de las llantas del vehículo. A pesar de ello, el conductor aceleró aún más e intentó seguir avanzando, poniendo en riesgo a transeúntes y otros conductores.

Finalmente, la fuga terminó en Piura, donde los agentes lograron reducir al médico y trasladarlo a la comisaría. Aguilar Quevedo enfrentará un proceso por presunta resistencia a la autoridad luego del temerario intento de escape.